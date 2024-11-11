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DP'de kriz! Enginyurt ve Uzun'dan tepki: Oldubitti ile karar alındı, görev almayacağız

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, 17 Kasım’daki kongrede görev almayacaklarını açıkladı. İki vekil, kongre kararının "oldubitti"yle alındığını belirterek, "Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti’nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır. Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir" dedi.

Haber Merkezi
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DP'de kriz! Enginyurt ve Uzun'dan tepki: Oldubitti ile karar alındı, görev almayacağız
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Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, hafta sonu yapılacak Demokrat Parti kongresinde görev almayacaklarını açıkladı.

Kongre kararı oldubitti ile alındı

İki ismin ortak imzalı açıklamasında Demokrat Parti'nin kongreye gitmek için 2025 Mart ayına kadar yasal süresi olduğu hatırlatıldı ve “Demokrat Parti, 17 Kasım 2024 tarihinde 'apar topar' büyük kongreye götürülmektedir. Anlaşılmaz bir 'oldubitti' ile alınan bu kongre kararı ne partimize fayda getirecek ne de merkez sağ siyasete umut olabilecektir. Açıktır ki camiamızın uzun süredir hasretle beklediği derlenip toparlanma ihtiyacına ve arayışına denk düşmemektedir” denildi.

"Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir"

Kongre tarihinin değiştirilmesi gerektiğini defaatle dile getirdiklerini ancak taleplerinin dikkate alınmadığını kaydeden Enginyurt ve Uzun, “Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti’nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır. Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir” ifadelerini kullandı.

"Görev almayacağız"

İki milletvekili, kongrede oluşacak yönetimde görev almayacaklarını şu sözlerle dile getirdi: “Sonuç itibariyle yapılacak olan kongrede hiçbir kurul üyeliği için aday olmayacağımızı ve bu yaklaşımla oluşturulacak parti yönetiminde de hiçbir görev almayacağımızı şimdiden kamuoyuna ve Demokrat Parti camiasına saygıyla bildirmek isteriz.”

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