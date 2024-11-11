  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Esenyurt'ta konuştu: Belediye başkanımız bugün göreve gelmeli
Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Esenyurt'ta konuştu: Belediye başkanımız bugün göreve gelmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız bugün göreve gelmeli ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Esenyurt'u İstanbul'un gözbebeği yapmak için mücadele etmeli." dedi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Esenyurt'ta konuştu: Belediye başkanımız bugün göreve gelmeli
Takip Et

Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile partililer, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla Esenyurt Belediyesinin önüne geldi.

Burada konuşan Adem, Ahmet Özer'in "hukuksuz ve mesnetsiz iddialarla" cezaevinde olduğunu söyledi.

Burada yapılması gereken tek şey olduğunu belirten Adem, "Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanımız bugün göreve gelmeli ve belediye meclis üyelerimizle birlikte Esenyurt'u İstanbul'un gözbebeği yapmak için mücadele etmeli. Bizim görevimiz bu. Biz memleketimizin, vatandaşımızın tüm sorunlarını çözmek için buraya geldik ama maalesef sandıkta kazanamayanlar farklı yollarla farklı işler çeviriyorlar." ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır da Esenyurt'u sahipsiz bırakmayacaklarını dile getirdi.

Bugün 4 milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı, parti meclis üyeleri, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ile birlikte belediye önünde olduklarını aktaran Başarır, "Birlikte olacağız, beraber olacağız, güçlü olacağız, direneceğiz, biz kazanacağız." diye konuştu.

Partililerin belediye binası önündeki bekleyişi sürüyor.

İYİ Parti'den istifa etmişti! Mustafa Bıyık, CHP'ye katılacakİYİ Parti'den istifa etmişti! Mustafa Bıyık, CHP'ye katılacakGündem

 

Son Dakika... Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsiSon Dakika... Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç serbest bırakıldıGündem

 

Gündem
İBB Meclisi'nde kavga! Yumruklar, su şişeleri, dergiler havada uçuştu
İBB Meclisi'nde kavga! Yumruklar, su şişeleri, dergiler havada uçuştu
CHP Sözcüsü Yücel: Asgari ücretin en az 30 bin lira olması için her türlü mücadeleye hazırız
CHP Sözcüsü Yücel: Asgari ücretin en az 30 bin lira olması için her türlü mücadeleye hazırız
MHP'den dikkat çeken paylaşım: Bahçeli, genel merkez önüne ‘Biz Kardeşiz Ağaçları’ dikti
MHP'den dikkat çeken paylaşım: Bahçeli, genel merkez önüne ‘Biz Kardeşiz Ağaçları’ dikti
DP'de kriz! Enginyurt ve Uzun'dan tepki: Oldubitti ile karar alındı, görev almayacağız
DP'de kriz! Enginyurt ve Uzun'dan tepki: Oldubitti ile karar alındı, görev almayacağız
Son Dakika... Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi
İYİ Parti'den istifa etmişti! Mustafa Bıyık, CHP'ye katılacak
İYİ Parti'den istifa etmişti! Mustafa Bıyık, CHP'ye katılacak