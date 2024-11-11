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İYİ Parti'den istifa etmişti! Mustafa Bıyık, CHP'ye katılacak

İYİ Parti’den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ın, CHP’ye katılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi
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İYİ Parti'den istifa etmişti! Mustafa Bıyık, CHP'ye katılacak
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İYİ Parti’den istifa eden  Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın yarın (salı günü) CHP’ye katılacağı öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Bıyık, İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor. Bıyık, 2019’da Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak, 2024’te CHP desteğiyle seçilmişti. Bıyık’la birlikte CHP’nin Trabzon’da belediye sayısı üçe çıkacak.

Bıyık: Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon'da İyi Parti'den Yomra Belediye Başkanı seçilen Bıyık, daha önce görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyuruş, "Müsavat Dervişoğlu ile alakalı bir eleştirimiz ya da sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz ilkesel bir konudur. Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum" demişti.

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