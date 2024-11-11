İYİ Parti'den istifa etmişti! Mustafa Bıyık, CHP'ye katılacak

İYİ Parti’den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın yarın (salı günü) CHP’ye katılacağı öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Bıyık, İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor. Bıyık, 2019’da Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak, 2024’te CHP desteğiyle seçilmişti. Bıyık’la birlikte CHP’nin Trabzon’da belediye sayısı üçe çıkacak.

İyi Parti’den ayrılan Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, yarın CHP’ye katılıyor.

İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen Bıyık, 2019’da Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak, 2024’te CHP desteğiyle seçilmişti.

Bıyık’la birlikte CHP’nin Trabzon’da belediye sayısı üçe çıkacak — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 11, 2024

Bıyık: Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon'da İyi Parti'den Yomra Belediye Başkanı seçilen Bıyık, daha önce görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyuruş, "Müsavat Dervişoğlu ile alakalı bir eleştirimiz ya da sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz ilkesel bir konudur. Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum" demişti.