Cenaze töreninde MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu tokalaşmadı

Ankara'da vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde tören düzenlendi.

Törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

Törende İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşmaması dikkat çekti.

Dervişoğlu, Menteşe ailesine taziyelerini ilettikten sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u selamladı. O esnada karşı karşıya gelen Bahçeli ve Dervişoğlu'nun tokalaşmaması gözlerden kaçmadı.

Dervişoğlu, Bahçeli'nin Öcalan çağrısına tepki göstermişti

Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'la ilgili Meclis çağrısına "Gelsin bu kürsüde konuşsun demek, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemek demektir. Buna benzeyen birçok şeyi bu zamana kadar yaptı ve konunun doğru alanlarda tartışılmasının önünü kapattı. Yoksa salt milliyetçi reflekslere bağlı olarak şiddetli bir karşı duruş sergilemiş değilim. İmralı'da tecrit altında bulunan birinin, Meclis kürsüsüne daveti eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunun arkasında hangi amaç olabilir düşüncesinden hareketle, toplum düşünceye sevk edildi" diyerek tepki göstermişti.