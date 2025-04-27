Ceren Kaynak İskit neden öldü, hastalığı neydi? Hangi gazetede, kanalda çalışıyordu, kimdir?

Ankara'da sabah saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan gazeteci Ceren Kaynak İskit, yaşamını yitirdi.

CEREN KAYNAK İSKİT NEDEN ÖLDÜ?

Ceren Kaynak İskit, mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

CEREN KAYNAK İSKİT'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Ceren Kaynak İskit’in hastalığına ilişkin açıklama yapılmadı. Ancak mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu.

CEREN KAYNAK İSKİT NERELİ?

Ceren Kaynak İskit'in doğum yeri ve memleketine dair net bir bilgi bulunmuyor.

CEREN KAYNAK İSKİT KAÇ YAŞINDAYDI?

Ceren Kaynak İskit, 36 yaşındaydı.

CEREN KAYNAK İSKİT HANGİ GAZETEDE, KANALDA ÇALIŞIYORDU?

Ceren Kaynak İskit, sendika.org, Euronews, BirGün, Cumhuriyet ve Gazete Solfasol gibi medya kuruluşlarında görev yaptı. Son olarak Gazetecilikte Kadın Koalisyonu'nda Araştırma Koordinatörü olarak çalışıyordu.

CEREN KAYNAK İSKİT KİMDİR?

Ceren Kaynak İskit, gazetecilik kariyerine 2014 yılında Londra’da dış haber muhabiri olarak başladı. Bugüne kadar haberleri sendika.org, Euronews, BirGün, Cumhuriyet ve Gazete Solfasol gibi yayın organlarında yer aldı. Gazetecilikte Kadın Koalisyonu'nda Araştırma Koordinatörü olarak görev alarak kadın gazetecilerin hak savunuculuğunu üstlendi. Eğitim hayatında, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden lisans, Greenwich Üniversitesi Sinematografi ve Post Prodüksiyon bölümünden ise yüksek lisans derecelerini tamamladı.