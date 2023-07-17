Cerrahpaşa Tıp Fakültesi taşındı mı?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültes'nin yoğun bakım ünitelerinin de içinde bulunduğu bazı bölümleri taşındı.

Hastanenin taşınan bölümleri hangisi? İstanbul'un en büyük hastanelerinden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın 6'dan fazla bölümünün yeni yerine taşındığını açıkladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınan bölümleri hangisi?

Fakültede şu bölümler, Yeşilköy Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi taşındı:

* Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin yoğun bakım üniteleri,

* Kemik iliği nakil ve diyaliz üniteleri,

* Nakil merkezi,

* İleri düzey robotik cerrahi merkezi,

* Endoskopi üniteleri,

* Tanı ve tedavi merkezleri.

Cerrahpaşa Öğrenci Yurdu da Yeşilköy yerleşkesine taşındı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden sonra yapılan denetimlerde fakültenin bazı bölümlerinin yapısal emniyet seviyesinde olmadığı tespit edilerek boşaltılmasına karar verilmişti.