Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 18 Nisan 2024 perşembe altın fiyatları
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç gram? İşte 18 Nisan perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.626,07
Satış: 2.629,32
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4,201.71
Satış: 4,298.94
Yarım altın fiyatı
Alış: 8,377.16
Satış: 8,597.88
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 17,408.00
Satış: 17,671.00
Ata altın fiyatı
Alış: 17,332.06
Satış: 17,774.21
Çeyrek altın kaç gram?
Çeyrek altın Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan yatırım aracıdır. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır. Yatırım için en uygun altın türlerindendir. Ayrıca piyasada en kolay bulunan altın çeşitleri arasındadır. Düğünlerde, özel günlerde genellikle çeyrek altın takılır.
Gram Altın nedir?
Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. Ağırlığı standart olarak sunulan gram altın, altının işlenmemiş halidir. Gram altının bu şekilde üretilmesinin nedeni çeşitlendirilerek kullanımının kolaylaştırılmasıdır. Çoğunlukla 22 ayar (916) ve 24 ayar(995) olarak satışa sunulan gram altının; 1 gr, 2,5 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr ve 100 gr olarak üretilen çeşitleri de bulunmaktadır.