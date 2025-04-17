CHP 38. Kurultayı'nın iptal davasının ilk duruşması bugün görülüyor

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin ayrı ayrı açtığı davalar, İzmir delegesi Hatip Karaaslan'ın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava dosyasıyla birleştirildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 17 Nisan'da yapılmasını kararlaştırdı. CHP, iddialara ilişkin yanıtını mahkemeye sundu. Parti yönetimi, ilk duruşmada karar çıkmasını beklemiyor.

CHP'nin yanıt dilekçesinde, yasal mevzuat gereği, kurultay kararlarına, kurultay tarihinden itibaren üç ay içinde dava açılabileceği ifade edildi. CHP ayrıca, delegelere para karşılığında oy kullandırıldığına ilişkin iddiaların "duyuma dayalı iftira" niteliğinde olduğunu savundu.

86 isim ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelere "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlattığı soruşturma da devam ediyor.

Başsavcılık, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Çelik ile bazı gazetecilerin de aralarında bulunduğu 86 kişinin ifadesine başvurulmasını kararlaştırdı.

Başsavcılık, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye talimat göndererek söz konusu 86 kişi hakkında tanık beyanları, MASAK raporu, SGK kayıtları ve tapu kayıtları dikkate alınarak savunmalarının alınmasına başlanmasını istedi.

YSK 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptal istemini reddetti

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 6 Nisan 2025'te gerçekleştirdiği 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini reddetti.

Akademisyen Kemal Çiftçi, CHP'nin 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal edilmesi ve yeniden yapılması talebiyle Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurmuştu.

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başkanlık Divanınca, Genel Başkan, Parti Meclisi, Bilim Kültür Sanat Platformu ve Yüksek Disiplin Kurulu aday listelerinin kesinleştirilerek, mühürlenip oy pusulasına dönüştürülmek üzere seçim kuruluna teslim edildiğini belirtmiş; Çiftçi'nin iddialarının belli bir delile veya belgeye dayanmadığı gerekçesiyle itirazın reddi yönünde karar vermişti.

Tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK'ya taşındı

Ancak Çiftçi'nin Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararının "tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılarak, seçimin yenilenmesine karar verilmesi" istemi üzerine, itiraz YSK'ya taşındı.

YSK, CHP'ye de ulaşan kararında, ''Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kararı kesin olduğundan ve tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından talebin kesinlik'' nedeniyle reddine karar verdi.