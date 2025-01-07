CHP Genel Başkanı Özel: 2025 mücadelenin, emeğin ve emekçinin yılı olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'teki grup toplantısında hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'aile yılı' ilan etmesine karşılık Özgür Özel, 2025 yılını mücadelenin, emeğin ve emekçinin yılı ilan ettiklerini duyurdu. Özel, emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 zamla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi.

"2025 mücadelenin yılı olacak"

Özel, konuşmasına şöyle başladı:

"Bize oy veren ve canına tak eden milyonlar, hep birlikte köylerde kentlerde olmaya ve ülkenin gerçek sorunlarını seslendirmeye devam edeceğiz. 2025, mücadelenin yılı olacak. İktidarın sahte Suriye zaferinden uyanması gerekiyor."

SGK borçları

SGK'ye dair borçlar hakkındaki tartışmalara değinen Özel, "İstediğiniz kutuplaşma ortamında gerçek sorunların çözülmesine, konuşulmasına engel olamazsınız. SGK'nin 100 lira alacağı varsa 10 lirası belediyelerden, 90 lirası şirketlerden" diye konuştu ve şöyle devam etti:

"CHP'li belediyelerin yoksula, öğrenciye, işsize dokunmasına, et vermesine anne kart vermesine mani olabilmek için CHP'li belediyelerin gelirlerine el koyuyor. Bizden parayı alıp şirketlerin borçlarını affetmek istiyorlar. Belediye borçlarının üçte ikisi AKP'lilerin, CHP'li belediyelerin borçlarının yine üçte ikisi AKP'li belediyelerin önceden yaptığı borç. Sen 9 kamyon borcu SGK önüne çek, 3 kamyonu vermeyen namussuzdur. Hodri meydan."

"Emekli maaşları ile bu sene 4.5 çeyrek altın alınıyor"

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşına da değinen Özel, bu işlem için öncelikle kanuna ihtiyaç olduğunu belirtti. Eleştirilerini ise şu ifadelerle yöneltti:

"22 binden aşağı emekli maaşı olmasın diyorduk. Geçen sene yüzde 60 enflasyon varken onlarca miting yaptık. 31 Mart'ta sandığa davet ettik. 14 bin 469 TL emekli maaşıyla geçinmelerini istiyor. Geçen yıl ne yaptıysa fazlasını yapacağız. Sarı kart yerine artık kırmızı kart göstereceğiz. 30 bin TL'nin altına yokuz, mücadeleye varız. Geçen sene beğenmediğimiz ücretle 5 çeyrek altın alınabilirken bu sene 4.5 çeyrek altın alınıyor."

"Kürt sorununa kayıtsız kalmadık"

Özel, DEM Parti heyetinin ziyaretleri ve mevcut süreçle ilgili ise şöyle konuştu.

"CHP, kendi ajandasını önceleyen hiçbir planın herhangi bir kısmında yer almayacak. Toplumda kimin sorunu varsa kendi sorunu bilip savunduk. Kürt sorununa kayıtsız kalmadık, inkarcı yaklaşmadık. Demokratik siysette ısrarcı olduk ve DEM Parti ile meşru muhataplık ilişkimizi sürdürdük.

"CHP sürecin her aşamasında şeffaf oldu"

Kürt sorununa, Kürt sorunu dedik. Türkiye'nin terörle mücadelesine sonuna kadar hak ve destek verdik. Düne kadar DEM Parti kapatılsın diyen, hala Kürt sorunu diyemeyen, konuşurken inkar edenlere karşı CHP olarak kendi pozisyonumuzu koruduk, sürecin her aşamasında şeffaf oldu.

CHP olarak 22 Ekim'den beri yaşananları ihtiyatla, dikkatle ve yakından takip ettik. Parti içinde kurduğumuz komisyonla demokratikleşme paketine, kanun tekliflerine yapılacak katkıları çalışmaya devam ediyoruz. Kürtlerin de ayrımcılığa uğrayan bütün toplum kesimlerinin bu ülkeyi sahiplenecekleri bir çözüm için biz kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bundan sonraki süreç demokratik adımların kararlılıkla atılacağı bir sürece evrilirse en öndeki parti biziz. Yok eğer birbirlerini kandırdıkları ve demokratikleşmenin olmadığı bir süreç olursa bunu da izlemeyiz. Samimi CHP iktidarı gelir gerçek demokrasiyi kurar, Kürt'ün de Alevi'nin de Türk'ün de sorununu CHP çözecek iradeye ve birikime sahiptir. Bizim kriterlerimiz şeffaflık, samimiyet ve toplumsal mutabakattır. Bir kişinin siyasi kariyeri için ilerletilen sürece karşı olduğumuzu baştan duyurduk.

"TBMM'de bir komisyon kurulması gerektiğini söyledik"

Bugün DEM Parti heyetine de TBMM'de bir komisyon kurulması gerektiğini söyledik. Bu komisyonun herkesi kucaklayacak ve demokratik standartları yükseltecek bir komisyonda tüm partilerin temsil edilmesinin önemli olduğunu ifade ettik."