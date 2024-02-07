CHP Grup Başkanvekili Başarır’dan ‘Lütfü Savaş’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, deprem anması sırasında yurttaşlar tarafından protesto edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Başarır, şunları söyledi:

“Hatay’da yaşananlar, Hatay halkı, bizim için çok önemli. Onların verdiği her konudaki tepki başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da, ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip Hatay’ın tüm ilçelerinde, belki hemen iki üç gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp, ortaya koyup bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı, o da insanları uzun uzun dinledi, tüm eleştirileri not aldı. Biz de not aldık. Partinin yetkili kurulları bu konuda, doğru, yerinde bir karar verecektir.“

Daha önce yapılan anketlere yönelik bir soruyu da cevaplayan Başarır, “Türkiye’nin her yerinde birden fazla anketler yapıldı, tüm adaylar değerlendirildi. Lütfü Bey’Le ilgili toplumun bir kısmı ‘Evet burada bir sorun var, eksiklikler var, çok büyük sıkıntılar var, yine o çözecektir’ dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık, bunlar tartışıldı ve aday yapıldı ama gördüğüm kadarıyla aday yapıldıktan sonra tartışmalar biraz daha büyüdü. Bu yüzden aday yapıldığıyla bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişmiş olabilir. Dediğim gibi, buna saygı duyuyoruz, bu baştan değerlendirilebilir. Ama buna karar verecek kurum, CHP’nin MYK’sı ve Parti Meclisi” dedi.