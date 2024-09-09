CHP, güneş enerjisinde ‘adrese teslim teşvik’ iddialarını Meclis'e taşıdı

ANKARA (EKONOMİ) CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın cevaplaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nde yapılan değişiklikle yerli üretimin desteklendiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Ceylan, “Teşvike konu yerli üretimin Türkiye’de yalnızca Kalyon Holding tarafından yapıldığı bu teşvikin yalnızca bir firmaya yarar sağlayacak şekilde düzenlendiği iddiaları doğru mudur?” diye sordu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın cevaplaması için Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği’nde yapılan değişiklikleri sordu. Ceylan, 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü Resmi Gazete’nin 32642 sayısında, ilgili bakanlıkça hazırlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Tebliğ No: 2024/1) yayımlandığını belirterek, aynı konuyla ilgili olarak 28 Ağustos 2024 Tarihinde Cumhurbaşkanı Kararının da Resmi Gazete’nin 29 Ağustos 2024 Perşembe günkü 32647 sayısında yayımlandığını hatırlattı.

Özgür Ceylan, tebliğde yapılan değişiklikle eklenen maddenin “Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri ile üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlamadan yurt içinde üretilen güneş hücreleri kullanılarak üretilen güneş panelleri,” ibaresini içerdiğini belirterek, söz konusu karar ve tebliğden yerli güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panellerine teşvik verilmemesinin amaçlandığı sonucu çıksa da bunun gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Bu tebliğinden kimler yararlanacak?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, yerli güneş hücrelerinin Türkiye’de üretiminin sınırlı olduğunu belirterek, “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları yapılan eklemeler sonrası enerji sektöründe Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlığınızca hazırlanan tebliğle hangi firma ya da firmaların söz konusu teşviklerden yararlanacağı öngörülmektedir?” diye sordu.

CHP’li Ceylan, soru önergesinde tebliğ ile bir tek firmanın faydalandırıldığı iddialarını dile getirirken, Bakan Kacır’dan şu sorularına yanıt istedi:

“Cumhurbaşkanlığı Kararı ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de geçen “üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlamadan yurt içinde üretilen güneş hücreleri kullanılarak üretilen güneş panelleri” Türkiye’de hangi firma tarafından üretilmektedir? Teşvike konu yerli üretimin Türkiye’de yalnızca Kalyon Holding tarafından yapıldığı bu teşvikin yalnızca bir firmaya yarar sağlayacak şekilde düzenlendiği iddiaları doğru mudur?”