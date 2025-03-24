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CHP heyeti İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşecek

CHP heyeti İstanbul'daki protesto eylemlerine ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşecek.

Haber Merkezi
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CHP heyeti İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşecek
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanlarının gözaltına alınmasını takip eden süreçte ülkenin dört bir yanında düzenlenen gösteriler devam ediyor.

CHP,  İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protesto eylemleriyle ilgili İstanbul Valiliği'ni ziyaret edecek.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Vali Davut Gül ile bir araya gelecek.

Bugün saat 15:00'de yapılacak görüşme sonrasında heyet, ziyaret sonrası basın açıklaması yapacak.

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