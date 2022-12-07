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CHP lideri Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak eşlik etti.