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CHP lideri Özgür Özel, Fas’a gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Aralık'ta Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak Sosyalist Enternasyonal konsey toplantısına katılacak

Haber Merkezi
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CHP lideri Özgür Özel, Fas’a gidiyor
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal'in altı ayda bir rutin olarak düzenlenen konsey toplantısına katılmak üzere Fas’a gidecek. Konsey toplantısı 21 Aralık Cuma günü, başkent Rabat’ta yapılacak.

Özel'e kimler eşlik edecek?

CHP lideri Özel’e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İstanbul Milletvekili Namık Tan, eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak’tan oluşan CHP heyeti eşlik edecek.

Gündem: Filistin ve Suriye

Özel, 21 Aralık’ta konsey toplantısında katılımcılara hitap edecek. Özel’in burada Filistin’de barış mesajını yenilemesi ve Suriye’deki son gelişmelere ilişkin konuşması bekleniyor.

CHP lideri Özel’in toplantıya katılan liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

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