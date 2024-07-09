CHP lideri Özgür Özel maden işçilerini andı: Verilen sözler tutulsun
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağımsız Maden-İş'in Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i trafik kazasında kaybettikleri ölüm yıldönümlerinde saygıyla anarak sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Özel, madencilere verilen sözlerin tutulmasını istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bağımsız Maden-İş'in Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i trafik kazasında kaybettikleri ölüm yıldönümlerinde saygıyla anarak sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Madencilere verilen sözler tutulsun diye verdikleri mücadele sırasında geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Bağımsız Maden-İş'in Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i ölüm yıldönümlerinde saygıyla anıyorum" dedi.
"Madencilere verilen sözler tutulsun"
Özgür Özel, Bağımsız Maden-İş'in Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i ölüm yıldönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Madencilere verilen sözler tutulsun diye verdikleri mücadele sırasında geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Bağımsız Maden-İş'in Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i ölüm yıldönümlerinde saygıyla anıyorum."
Madencilere verilen sözler tutulsun diye verdikleri mücadele sırasında geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitiren Bağımsız Maden-İş'in Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter'i ölüm yıldönümlerinde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/lToh80G2nQ— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 9, 2024