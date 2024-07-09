ING Yatırım’da üst düzey atama

ING Türkiye'nin iştiraki ING Yatırım'da üst düzey bir atama gerçekleşti. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olmak üzere ING Yatırım Genel Müdürlüğü görevine atanan Yılmaz, yeni görevinde ING Türkiye'nin borsada işlem gören piyasalar ve finansal ürünler politikalarına liderlik edecek.

Yılmaz, lisans eğitimini 1998'de İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamladı. London Business School ve Lausanne International Institute for Management'ta liderlik programlarına katıldı.

Kariyerine 1996'da Intermedya Grup'ta ekonomi alanında gazeteci-editör olarak başlayan Yılmaz, 1998-2014 arasında Yapı Kredi Bankası'nda sırasıyla müfettiş, şube müdürü, saha müdürü ve bölge müdürü olarak görev aldı.

2014'ten itibaren HSBC'de satış ve operasyon ekiplerine liderlik ederek, önemli dönüşüm projelerine imza attı. Yılmaz, son olarak HSBC'de Satış ve Müşteri Kanalları Grup Başkanı olarak görev yapıyordu.