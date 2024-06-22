CHP lideri Özgür Özel: 'Pazartesi soracağız Mehmet Şimşek'e'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde halka hitap etti.

Konuşmasında yerel seçimlere dikkat çeken Özel, "CHP başının üzerindeki görünmez cam tavanı kırmıştır" dedi.

Kayseri Pınarbaşı'ndaki saldırıya ilişkin "acizlik" açıklamasını tekrarlayan Özel, "Seçim seçimde kaldı, başkanımız herkesi kucaklayacak. Hala daha birileri gerilim yaratmak derdinde. Savunmasız bir adama 5 kişi saldırmak ne güçtür ne cesarettir, ne kabadayılıktır olsa olsa acizliktir, zavallılıktır" ifadelerini kullandı.

CHP heyetinin Bakan Şimşek'le görüşmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılacak görüşmeye ilişkin konuşan Özel, "Pazartesi soracağız Mehmet Şimşek'e, önceliğin vatandaş mı, yandaş mı?" dedi.

30 Haziran'da Kocaeli'nde yapılacak 'Geçinemiyoruz Mitingi'ne çağrı

Konuşmasında kayısı üreticilerinin sorunlarını da gündeme taşıyan Özel, 30 Haziran'da Kocaeli'nde 'Geçinemiyoruz Mitingi' yapacaklarını duyurarak, mitinge katılım çağrısı yaptı.

Normalleşme tartışmalarına yanıt: İktidarın yükünü sırtlanacak halimiz yok

Normalleşme tartışmalarına da yanıt veren Özel, "22 yıllık AKP iktidarının yükünü sırtlanacak halimiz yok, yanlışına doğru diyecek halimiz yok" ifadelerini kullandı.