CHP lideri Özgür Özel'den Murat Kurum'a: Bumerang Bakan, attıkça dönüyor

Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na atanan Murat Kurum için şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanı bumerang gibi. Millet atıyor, o geri geliyor. Bumerang bakan. Çıktı ve inanılmaz açıklamalarda bulundu. Erdoğan bir yılda 650 bin konut sözü verdi. 1,5 yılda 76 bin konut yaptılar. Şimdi çıkmış Bakan diyor ki; '2025 sonuna kadar bütün konutlar bitecek.' Kardeşim, hanginize inanacağız?

Seni atayan dolma kalemin sahibi 'Bir yıl sonra evler yapılacak, oyu bana verin' dedi. İnsanlar onun bu sözüne güvendi, ona yetkiyi verdi, o yetkiyle o seni atadı, sen diyorsun ki; '3 yıl bitince evler bitecek.' 3 yıl diyor. Yani daha 1,5 yıl konteyner, çadır, soğuk, güneş, toz, toprak..."