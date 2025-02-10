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CHP MYK 'ön seçim' gündemiyle toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi toplantısında ele alınan ön seçim uygulaması ve 38. Olağan Kurultay'a yönelik soruşturmayı ele almak için toplandı.

Haber Merkezi
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CHP MYK 'ön seçim' gündemiyle toplandı
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.00'de başladı.

MYK'de, bugün "erken seçim" gündemiyle yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı değerlendirilecek ve burada görüşülen ön seçim uygulaması ele alınacak.

Ayrıca, MYK'de, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin inceleme başlatılması da görüşülecek.

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