CHP PM toplantısı sona erdi: Gündem ön seçim ve adaylık kriterleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "erken seçim" gündemiyle toplanan PM'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı "ön seçim" uygulaması masaya yatırıldı.

Adaylık kriterleri

Bu kapsamda, ön seçime ilişkin hazırlanan yönerge okunurken, ön seçimin hukuka ve parti tüzüğüne uygunluğu konuları ele alındı. Yönergede yer alan adaylık kriterleri arasında, adayın, son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşıması ve parti üyesi olma zorunluğu dile getirildi.

MYK'ya yetki tanındı

Toplantıda, yönerge PM üyelerince oylamaya sunulmazken, Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) yönergede revize yapma yetkisi tanındı. Ön seçim ve yönergenin, bugün yapılacak MYK toplantısında da gündeme geleceği öğrenildi.

PM'de ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan inceleme de görüşüldü.