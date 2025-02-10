CHP Kurultayı'na inceleme: Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmeyecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen CHP 38. Olağan Kurultayı ile ilgili bir inceleme başlatırken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadeye gitmeyeceği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, konuyla ilgili olarak bugün saat 16.00’da bir basın açıklaması yapılacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı, Kılıçdaroğlu'nın ifadeye gitmeyeceğini açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa’dan gelen bir ihbar üzerine CHP Kurultayı hakkında Ocak 2024’te soruşturma başlattı. Yapılan ihbarda, "Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları yer aldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan süreç, yetkisizlik kararıyla Ankara’ya devredildi.

SÖZCÜ TV'den Can Coşkun'un haberine göre başsavcılık, kurultaya ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili olarak, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi’yi tanık olarak ifadeye çağırdı. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, eski genel başkanın ifadeye gitmeyeceğini açıkladı. Çelik, bu konuda daha fazla bilgi vermek için basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

Ne olmuştu?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda, parti içinde tarihi bir değişim yaşanmış ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, genel başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu’nu mağlup ederek CHP’nin yeni lideri olmuştu. Kurultay sürecinde yaşanan çekişmeler ve sonrasında ortaya çıkan iddialar, partide tartışmaları beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurultaya dair çeşitli açıklamalarda bulunarak, "şaibe" iddialarına vurgu yapmıştı. CHP içinde bazı isimler, kurultay sürecinde etik dışı uygulamalar yapıldığına dair çeşitli iddialarda bulunmuş, özellikle delegelere yönelik "para karşılığı oy kullanma" gibi iddialar gündeme gelmişti.