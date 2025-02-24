CHP MYK toplandı: Gündem ön seçim ve soruşturmalar

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15:35'te başladı.

Gündem ön seçim

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'da, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart 2025'te yapacağı ön seçim ve buna ilişkin süreçler, iç ve dış politikadaki gelişmeler, ekonomi ve etkinlik takvimi konuları ele alınacak.

Kurultay ve İmamoğlu soruşturmaları

Toplantıda, partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma ile ön seçime tek aday olarak katılacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılması da görüşülecek.

Öte yandan, Özel'in, bugün parti genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin MYK üyelerini bilgilendirmesi ve önümüzdeki günlerde diğer siyasi partilere yapılması planlanan ziyaretlerin de görüşülmesi bekleniyor.













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