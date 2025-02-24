Müsavat Dervişoğlu: "Erken seçime taraf değilim, Erdoğan'ın önü açılmamalı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP Genel Merkezinde bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da yer aldı.

13:00 sularında başlayan iki liderin görüşmesi, 14:30 civarında sona erdi. Zirve sonrası her iki lider de basın mensuplarının karşısında geçti.

"Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıdır"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Çok verimli bir görüşme olduğunu ifade edebilirim. Önümüzdeki hamleleri konuştuk" dedi.

Erken seçime bakışını daha önce dile getirdiğini aktaran Dervişoğlu, "Türkiye'nin sorunları için ortak hareket edebiliriz. Erken seçim tartışmasının yaşanmasından yana taraf değilim. Siyasette Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin yol açacak seçeneklerin tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin geçmişe dönük açıklamaları var. 2027'de yapılacak seçim erken seçim değildir. İYİ Parti olarak buna onay vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıldır" diye konuştu.

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen vekiller

AK Parti'ye geçen ve MKYK'sınde yer alan eski İYİ Parti'lilere ilişkin soruyu da yanıtlayan Dervişoğlu, "Bazı ayrılıkların bizim açımızdan bakıldığında özgürleşme olarak değerlendirildi. Demokrasilerde vatandaşların verdiği oy namustur. Bana göre tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştur" dedi.