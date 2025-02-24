Müsavat Dervişoğlu, "CHP’nin adayına mı destek vereceksiniz” sorusuna ne yanıt verdi?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin tutumunun "şartlar oluştuğunda" kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

"Muhalefet erken seçim tuzağına düşmemeli"

Muhalefete uyarıda bulunan Dervişoğlu, "Erdoğan’a fırsat yaratacak bir tuzaktır. Erken seçimi, doğru stratejiyle, Erdoğan’ın yeniden ve hukuksuzca aday olabilmesi için değil, bu kayyum düzeninden kurtulmanın bir aracına, yoluna çevirmeliyiz. Derdim budur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 'Kasım 2027’de erken seçim olabilir' dedi. O tarihi uygun gördülerse, bu bir ihtiyaç ise o halde Erdoğan’ın da yetkisi var. Kendisi seçim kararı alsın. Ama ondan hiç bahsetmiyorlar. Çünkü o zaman bir daha aday olamıyor. O yüzden, muhalefet bu tuzağa düşmemeli, doğru bir stratejiyle hareket etmeli" dedi.

"Zamanı gelince paylaşırız"

"CHP’nin adayına mı destek vereceksiniz, yoksa kendi adayınızı mı çıkaracaksınız" sorusuna da yanıt veren Dervişoğlu,

"Ben doğru bir stratejiden bahsediyorum, siz bu soruyla benden iktidarın ekmeğine yağ sürecek bir yola taş döşememi istiyorsunuz. Zamanı gelince, şartlar oluştuğunda İYİ Parti tavrını ve kararını milletimizle paylaşır" diye konuştu.