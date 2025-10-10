CHP Samandağ ilçe kongresinde kavga çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Mahallesi’nde bulunan çok amaçlı salonda gerçekleştirildi.

Kongrede; Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu olmak üzere 2 aday başkanlık için yarıştı. Konuşmalar esnasında yaşanan tartışmanın büyümesi ile tekme ve yumruklu kavga yaşandı.

Yaşanan kavga diğer partililerin araya girmesiyle son bulurken o anlar kameraya yansıdı. Gerçekleştirilen seçimde Yusuf Ziya Kuzu 192 oy alırken, Maruf İlhan Dağ 206 oy alarak seçimin galibi oldu.