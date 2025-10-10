  1. Ekonomim
  3. CHP Samandağ ilçe kongresinde kavga çıktı
Hatay’da CHP’nin Samandağ ilçe kongresinde yaşanan gerginlik sonrası kavga çıktı. Tekmeli ve yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Mahallesi’nde bulunan çok amaçlı salonda gerçekleştirildi.

Kongrede; Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu olmak üzere 2 aday başkanlık için yarıştı. Konuşmalar esnasında yaşanan tartışmanın büyümesi ile tekme ve yumruklu kavga yaşandı.

Yaşanan kavga diğer partililerin araya girmesiyle son bulurken o anlar kameraya yansıdı. Gerçekleştirilen seçimde Yusuf Ziya Kuzu 192 oy alırken, Maruf İlhan Dağ 206 oy alarak seçimin galibi oldu.

