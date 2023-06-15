CHP'de 4 Haziran'dan önce atanan tüm danışmanların görevine son verildi

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran 2023 tarihi öncesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından danışman ve başdanışman olarak atananların görevine son verildi.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, 4 Haziran 2023 tarihi öncesi Danışman ve Başdanışman olarak atanan tüm kişilerin, görevleri 14 Haziran 2023 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”