CHP'de 6 Şubat depremi: Protestolar sonrası Hatay için 3 kişinin ismi tartışılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin yıldönümü nedeniyle Hatay'da düzenlenen anma törenleri sırasında, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri adayı olan Lütfi Savaş'ın halk tarafından yoğun şekilde protesto edilmesi, Genel Merkez'de krize neden oldu.

Böke, Açıkel ve Şahin'in ismi değerlendiriliyor

Protestolar sonrası özellikle sosyal medyadan CHP'ye yönelik eleştirilerin artması üzerine, Genel Başkan Özgür Özel ve kurmayları, Lütfi Savaş'ın adaylığını tartışmaya açtı. Kulislere yansıyan bilgilere göre; Hataylı Genel Sekreter Selim Sayek Böke, Hataylı İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ve bir önceki dönem Hatay Milletvekili Suzan Şahin isimleri adaylık için değerlendiriyor.

CHP Genel Merkezi ayrıca, Lütfi Savaş’ın adaylığını iptal etmek yerine, istifa etmesi formülünü de masada bulunduruyor.