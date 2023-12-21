CHP'de Çanakkale, Konya, Samsun ve Manisa dahil 9 ilin belediye başkan adayları belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde siyasi partiler hazırlıkları sürüyor. 227 seçim bölgesinde adaylarını açıklayan CHP dün geceki Parti Meclisi toplantısından sonra 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 il, toplamda 287 yerde daha adayları açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da, Mimarlar Odası Manisa Şube Başkanı Ferdi Zeyrek, Konya’da İsmail Sonkaya, Samsun’da Cevat Öncü CHP’nin büyükşehir belediye başkan adayları oldu. CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in açıkladığı iller ve adayların isimlerinin tamamı şöyle:

* Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Soykaya

* Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek

* Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü

* Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek

Mevcut CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın yeniden aday olmadığı Çanakkale’de bu ilin önceki dönem milletvekili Muharrem Erkek belediye başkan adayı oldu. Erkek, Mayıs seçimleri öncesine kadar MYK üyesiydi ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı.

* Kırşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu

* Bartın Belediye Başkan Adayı Muhammed Rıza Yalçınkaya

* Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindir

* Kütahya Belediye Başkanı Adayı Elif Kahveci

* Ardahan Belediye Başkanı Adayı Faruk Demir