  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP’de değişim süreci: Ön seçim, milletvekilliği dönem sınırı masadaki başlıklar
Takip Et

CHP’de değişim süreci: Ön seçim, milletvekilliği dönem sınırı masadaki başlıklar

CHP, 6-9 Eylül tarihlerinde yapılacak Tüzük Kurultayı öncesinde, milletvekilliğine dönem sınırı getirilmesi, tüm adayların ön seçimle belirlenmesi ve Parti Meclisi üye sayısının 60'tan 80'e çıkarılması gibi konuları masaya yatırıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP’de değişim süreci: Ön seçim, milletvekilliği dönem sınırı masadaki başlıklar
Takip Et

CHP'de, 6-9 Eylül tarihlerinde Sivas'ta yapılacak tüzük kurultayı için hazırlıklar devam ediyor. 1-20 Nisan tarihleri arasında üyelerden gelen tüzük değişikliği önerilerini toplayan CHP yönetimi, kurultayın erteleneceği iddialarını yalanladı.

Tüm öneriler dikkatle inceleniyor

CHP Genel Merkezi’ne tüzük değişikliğiyle ilgili iletilen tüm önerilerin Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden sorumlu birim tarafından dikkatle incelendiğini belirtiliyor.

CHP yönetimi Sivas Kongresi'nin yıldönümünü 4 Eylül'de Sivas'ta etkinliklerle kutlayacak. 6-9 Eylül'de de aynı kentte Tüzük Kurultayı toplanacak. 5 Eylül'de Ankara'da 81 ilden temsilcilerin katılımıyla yapılacak Tüzük Komisyonu, değişiklik önerileri son şeklini vererek kurultaya sunacak.

60 olan parti meclis üye sayısının 80'e çıkarılması öneriler arasında

CHP kaynakları, kurultayda en yoğun mesainin, milletvekili ve belediye başkanlarına yönelik dönem sınırı ile her kademede ve her koşulda adayların ön seçim ile belirlenmesi ve aktif üyelik konularında yaşanacağını ifade ediyor. CHP kurmayları, 60 olan Parti Meclisi üye sayısının 80’e çıkarılması yönündeki önerinin de kurultay gündemine gelebileceğini dile getiriyor.

Güçlü genel sekreterlik modeli

Edinilen bilgiye göre, CHP’de, “Güçlü genel sekreterlik” modeline dönüş de konuşuluyor. CHP kaynakları, güçlü genel sekreterlik modeli ile “Partinin iç işleyişi ile Genel Başkanı meşgul etmeyen bir model” uygulanabileceğini savunuyor.

Deprem sonrası Malatya için kritik uyarı: 4 tarafı faylarla çevrili, ciddi tehlike altındaMalatya depremi sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: 4 tarafı faylarla çevrili, tehlike altındaGündem

 

IC Enterra, İtalyan Troia Wind’in çoğunluk hissesini satın aldıIC Enterra, İtalyan Troia Wind’in çoğunluk hissesini satın aldıŞirket Haberleri

 