CHP'de gergin MYK: Hatay, Tekirdağ ve Konyaaltı'nda aday krizi

31 Mart'te yapılacak yerel seçimler için Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday mesaisi sürüyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Ardından toplanacak Parti Meclisi’nde (PM) belediye başkan adaylarını belirleme sürecinin büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.

MYK toplantısı yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı. Sık sık ara verilen toplantıda zaman zaman gerilim arttı.

MYK toplantısı sürerken kulislere; Hatay, Tekirdağ ve Antalya Konyaaltı adaylarının çekilmesinin de tartışıldığı bilgisi yansıdı.

Hatay'da Savaş'ın adaylığı geri çekilebilir

Tepkiler nedeniyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın adaylığının çekilmesinin değerlendirildiği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer ve Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Cem Kotan’a da örgütten tepkiler olduğu bildirildi.

Üç ismin adaylıklarının geri çekilmesine ilişkin MYK’da değerlendirme yapılması kararı alındığı belirtildi.



MYK’da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'yla ilgili değerlendirme de yapıldığı belirtilirken, adayın PM’ye sunulup sunulmayacağı netleşmedi.

CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından açıklama yayımlayarak aday adaylığından çekildiğini açıkladı.

Recep Gürkan, "Partimizin 20 yıldır kesintisiz kazandığı Edirne Belediye Başkanlığını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi amacıyla, ilk günden bu yana adayın ön seçimle belirlenmesi konusunu her platformda savundum" dedi.

Gürkan bu yöndeki düşüncelerini Genel Başkan Özgür Özel ile de paylaştığını, ön seçime katılmayacağını, örgütün beklediği adayın kazanması için sonuna kadar çalışacağını söyledi.

CHP'de Mersin Mezitli adayı Serkan Tuncer'in adaylığının da yeniden değerlendirildiği öğrenildi.

Büyükşehirlerin ilçeleri ile Edirne adayı açıklanabilir

CHP'de bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’un bazı ilçe belediye başkan adayları ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile Edirne Belediye Başkan Adayı’nın açıklanma ihtimali yüksek görülüyor.

Belirsizliğin sürdüğü Antalya’da, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adaylığa en yakın isim olarak görülüyor.

Ankara’da Çankaya Belediye Başkan Adayı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın bir sonraki toplantıya bırakılacağı ifade ediliyor.

Aralarında Ankara, İstanbul, Hatay, Adana, Mersin, Eskişehir, Aydın büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu 600 dolayında il, ilçe belde adayını açıklayan CHP, bugün en uzun toplantılarından birine hazırlanıyor.

MYK’da adaylaştırılması kararlaştırılan isimler, PM’de oylanarak kesinleşecek.

Aday belirleme toplantıları nedeniyle, CHP Genel Merkezi dün ve bugün için ziyaretçilere kapatıldı.

İstanbul, İzmir ve Ankara’nın ilçeleri açıklanabilir

BBC Türkçe'nin haberine göre; yeni adayların açıklanacağı PM toplantısı öncesinde CHP kulisleri ise oldukça hareketli. Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre İzmir’de ilçelerin tamamına yakını açıklanabilir.

Ankara’da ise Çankaya dışındaki ilçelerin büyük bölümünün açıklanması bekleniyor. İstanbul ve İzmir’de partide olmayan bazı ilçeler önceki PM toplantılarında açıklanmıştı. Parti yönetiminin İstanbul’da dört ilçe dışında partide olan belediyelerde de kapsamlı değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Halen CHP yönetiminde olan Beşiktaş, Küçükçekmece, Kartal ve Beylikdüzü dışındaki yerlerde belediye başkan adaylarının değişmesi yüksek olasılık görülüyor.

MYK’da İstanbul Ataşehir için eski İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in adaylığının PM’Ye sunulması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin istifa kararı aldığı öğrenildi. İlgezdi’nin PM toplantısı sonrasında istifasını açıklaması bekleniyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile seçim iş birliği görüşmeleri yürüten CHP’nin Adalar, Esenyurt’un da aralarında bulunduğu bazı yerlerde adaylarını açıklamayı bir sonraki toplantıya bırakılabileceği belirtiliyor.

CHP PM toplantisi sonrası Ankara’nın Çankaya dışındaki ilçelerinin büyük bölümünün de açıklanması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday belirleme süreçlerine dahil edilmemesi nedeniyle gerilim yaşandığı kulislere yansıyan iddialardan.

Muğla’da hangi isimler öne çıkıyor?

CHP kulislerinde Muğla ve Edirne adaylarının da açıklanması yüksek olasılık görülüyor.

Osman Gürün’ün yeniden aday olmadığı Muğla’da eski Milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arvas isimleri konuşuluyordu.

CHP’nin son yaptırdığı ankete Muğla Milletvekili Cumhur Uzun’un da ilave edildiği, bu isimler arasında yapılacak değerlendirme sonrasında adayın PM’ye sunulabileceği ifade ediliyor.

Antalya’da belirsizlik sürüyor

CHP 10 Ocak’taki PM toplantısı öncesinde yapılan MYK’da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in aday gösterilmesini kararlaştırılmış ancak son anda PM’ye sunulmasından vazgeçilmişti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da Antalya adayı istemesi nedeniyle parti yönetimi iki yerin belediye başkan adayının “eş zamanlı” açıklanmasını kararlaştırmıştı.

Kulislerde Böcek’in yeniden aday gösterilme şansı yüksek görülürken, iki isim arasındaki krizin aşılması halinde bugünkü PM’den Antalya adayının çıkabileceği konuşuluyor.