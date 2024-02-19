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CHP'de Güngören ve Esenyurt başkan adayları değişti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul'da iki ilçede adaylarını değiştirdi. CHP'den yapılan açıklamada, Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarının değiştirilerek sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği ve yerlerine yeni isimlerin aday gösterildiği açıklandı.

Haber Merkezi
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CHP'de Güngören ve Esenyurt başkan adayları değişti
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CHP'den yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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