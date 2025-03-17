  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP’de ön seçim için üye listeleri belirlendi
Takip Et

CHP’de ön seçim için üye listeleri belirlendi

CHP'nin 23 Mart'ta yapacağı Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi ile ilgili üye listeleri belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP’de ön seçim için üye listeleri belirlendi
Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi ile ilgili üye listelerinin bugün itibarıyla güncellenerek son hali ile askıya çıkarıldığını açıkladı. 

Okakın, ön seçim sürecine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Tarihi ön seçimimiz için heyecanımız yüksek. Ön seçim takvimimizde duyurduğumuz üzere üye listelerimiz 16 Mart 2025 tarihi itibarıyla güncellenerek son hali ile askıya çıkarılmıştır. Tüm üyelerimizin oy kullanacağı yeri gösteren kolaylaştırıcı sayfamızın test aşaması bu sabah tamamlanmış, üye bilgilerinin güncellendiği internet sitemiz üyelerimize açılmıştır. Lütfen güncel kontrollerimizi an itibarıyla gerçekleştirmeye başlayalım ve varsa itirazımızı İlçe Başkanlıklarımıza bildirelim.

Üyelerimiz oy kullanma yerlerine http://onsecim.chp.org.tr adresi yoluyla ya da CHP Mobil uygulamamızda yer alan 'Nerede Oy Kullanacağım' sekmesiyle ulaşabilirler. 23 Mart 2025 günü kayıtlı adresinde bulunamayacak olan üyelerimiz, oy kullanmak istedikleri İlçe Başkanlığına 16-17-18 Mart 2025 tarihlerinde dilekçe verebilirler."

İmamoğlu Diyarbakır’da: Kürtler var dediği müddetçe ortada Kürt sorunu vardır, TBMM zemininde çözülmelidirİmamoğlu Diyarbakır’da: Kürtler var dediği müddetçe ortada Kürt sorunu vardır, TBMM zemininde çözülmelidirGündem
Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: 'Bizler yol arkadaşıyız'Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a ziyaret: 'Bizler yol arkadaşıyız'Gündem
Gündem
Türkiye'nin 57 yıllık meyve suyu devi iflas edebilir
Türkiye'nin 57 yıllık meyve suyu devi iflas edebilir
Ekrem İmamoğlu’na yönelik diploma şikayetinde tehdit iddiasına tutuklama
Ekrem İmamoğlu’na yönelik diploma şikayetinde tehdit iddiasına tutuklama
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
Yasa dışı bahis operasyonu: 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
Yasa dışı bahis operasyonu: 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 79 şüpheli yakalandı
4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 79 şüpheli yakalandı
Kuzey Makedonya’daki yangında yaralananlar Türkiye'ye getirildi
Kuzey Makedonya’daki yangında yaralananlar Türkiye'ye getirildi