CHP'den Bakan Yerlikaya'ya 'Afgan sığınmacı' soruları

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin’in Afgan sığınmacılarla ilgili açıklamalarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP'li Uzun, Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin’in Diplomasi Muhabirleri Derneği’nden birkaç gazeteciyle yaptığı söyleşide Afgan sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Uzun, önergesinde şunları kaydetti:

“Ankara'da Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinden oluşan bir grup gazeteci ile yaptığı söyleşide konuşan ve açıklamaları basına yansıyan Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Afgan sığınmacıların hepsinin yasa dışı yollar ile gelmediklerini belirterek, son seçimlerde de oy kullanan Afganların sayısını ise 60-65 bin civarında olduğunu, 50 bin kadar Afgan’ın oturma izni olan düzenli göçmenlerden oluştuğunu, yasa dışı şekilde gelen Afganların 100-150 bin kadar olduğunu dile getirmiş ve konuşmasında ‘Türkler de Asya'dan buraya göçmeseydi belki bugün Türkiye olmazdı. Göçmenler olmasa ABD de bugünkü Amerika olamazdı’ ifadelerine yer vermiştir.

Özellikle son yıllarda Türkiye’ye kaçak yollarla yapılan girişler, ülkemiz güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bir yandan kaçak sığınmacıların istila ettiği şehirlerimizde her geçen gün sorunlar artarken diğer yandan da bu sorunların önlenmesine ilişkin çalışmaların yetersiz kalışı, ülkemiz vatandaşlarını kendi ülkelerinde sığınmacı durumuna düşürmektedir. Büyükelçi Ramin’in bizleri ülkemizde göçmen olarak nitelendirmesi de bu denetimsizlikten aldığı cesaretin bir sonucudur. Görülen o ki sınırlarımızdan insanlar rahat bir şekilde yasa dışı olarak ülkemize girmeye devam etmekte ve ülkemiz adeta yolgeçen hanına dönmektedir. Türkiye, Avrupa’nın adeta kaçak göçmen gettosu olma yönünde hızla ilerlemektedir.”

Uzun, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“Göç İdaresi Başkanlığı’nın 08.06.2023 tarihli resmi verilerine göre, ikamet izni ile ülkemizde bulunan Afganistanlı sayısı 49 bin 553’tür. Büyükelçi Ramin’in açıkladığı ve ülkemize yasa dışı yollarla gelen 100-150 bin Afganistanlı için yapmış olduğunuz bir çalışma ve inceleme bulunmakta mıdır? Bu çalışmalar nelerdir?

Türkleri 1000 yıllık vatanında adeta göçmen ilan eden Büyükelçi Ramin’e dair bir yaptırımınız olacak mıdır?

Dışişleri Bakanlığı ile ülkemize yasa dışı yollardan giren yabancılara dair yürüttüğünüz ortaklaşa bir çalışma var mıdır?

Son 5 yılda sınırlarımızdan ülkemize girmeye çalışan kaç kaçak göçmen yakalanmıştır? Yıllara ve uyruklarına göre dağılımı nedir?

Son 5 yılda ülkemize yasa dışı yollarla giriş yapan kaç yabancı uyruklu, gerekli işlemleri yapıldıktan sonra sınır dışı edilmiştir? Yıllara ve uyruklarına göre dağılımı nedir?” (ANKA)