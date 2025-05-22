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CHP’den, Erdoğan’ın "Gelin el ele verelim" çağrısına ilk yanıt: Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz

CHP’den, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın anayasa çağrısına ilk yanıt Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan geldi. Bakan, "Bu iktidarla bir anayasa çalışması yapmamız mümkün değil. Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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CHP’den, Erdoğan’ın "Gelin el ele verelim" çağrısına ilk yanıt: Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP'ye yönelik anayasa çağrısına ilk yanıt, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan geldi.

"Bu iktidarla anayasa yapmamız mümkün değil"

Bakan, "Bu iktidarla bir anayasa çalışması yapmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

TELE1'de katıldığı canlı yayında konuşan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Mevzu ilk dört madde değil. Biz bu iktidarla bir anayasa değişikliğine girmeyeceğimizi söylüyoruz. Anayasayı tanımayan, 'AYM kaldırılsın' diyen, kararlarını tanımayan, AYM kararına rağmen Can Atalay'ı cezaevinde tutan bir iktidardan bahsediyoruz.

"Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz"

Siz hem anayasal sistemi zorlayacaksınız hem de sonra bizimle beraber anayasa yapalım... Anayasa yapmanın bu iktidarla bir anlamı yok. Şu anki seçmen tercihlerine baktığınızda Meclis aritmetiği şu anki seçmen kompozisyonunu yansıtmıyor. Bu iktidarla bir anayasa çalışması yapmamız mümkün değil. Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi?

Macaristan ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarının yeniden adaylığıyla ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Erdoğan, "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" dedi.

CHP'ye yeni anayasa için "Gelin el ele verelim" çağrısı yapan Erdoğan, "İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yani AK Parti olarak bizim böyle bir sorunumuz yok ve diğer siyasi partilerin de hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok. Ortada ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Süratle heyetlerimizi oluşturabiliriz" diye konuştu. 

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