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CHP’den kritik Meclis kararı: Genel Kurul çalıştırılmayacak

CHP, Meclis Genel Kurulu’nun çalışmalarını durdurma kararı aldı. Oturumun ardından milletvekillerinin CHP Genel Merkezi'nde toplanacağı duyuruldu.

Haber Merkezi
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CHP’den kritik Meclis kararı: Genel Kurul çalıştırılmayacak
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CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) izleyeceği yeni yol haritasını belirledi. Parti, Meclis Genel Kurulu’nu çalıştırmama kararı alırken, oturum sonrası tüm milletvekillerinin CHP Genel Merkezi'ne geçerek toplu bir dayanışma mesajı vereceği öğrenildi.

CHP'den Meclis'te protesto kararı

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP TBMM Grubu, kapalı bir toplantı düzenleyerek Meclis'teki tavrını netleştirdi. Alınan karara göre, CHP’li vekiller TBMM Genel Kurulu’nu protesto etmek amacıyla, oturum sırasında alkışlarla tepkilerini gösterecek. Ancak, oturum boyunca herhangi bir yasa teklifinin ya da tartışmanın yürütülmesine izin vermeyecekler.

Milletvekilleri CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek

CHP milletvekillerinin, Meclis Genel Kurulu’nun kapanmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne geçeceği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, CHP Meclis Grubu ve Ankara’da bulunan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ile birlikte kamuoyuna "dayanışma" görüntüsü verilmesi planlanıyor.

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