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CHP’den Ömer Çelik’e ilk tepki: İlk seçimde muhalefet olacaksınız

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz” sözlerine yanıt vererek, “İlk seçimde muhalefete düşeceksiniz, o zaman siz nasıl muhalefet yapılırmış gösterirsiniz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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CHP’den Ömer Çelik’e ilk tepki: İlk seçimde muhalefet olacaksınız
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz” sözlerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aytekin, “İlk seçimde muhalefet olacaksınız. O zaman gösterirsiniz nasıl muhalefet yapılacağını” ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel’in Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmaya yönelik yaptığı açıklamada, “Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dili şiddetle kınıyoruz” dedi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özel ve CHP’nin muhalefet tarzını da eleştirerek, "Bu tarz bir muhalefet etme biçimi olamaz” diye konuştu.

“İlk seçimden sonra muhalefet olacaksınız"

AK Parti’li Çelik’e ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Milletvekili Ensar Aytekin’den geldi. Ömer Çelik’in sözlerine karşı sosyal medya hesabından açıklama yapan Aytekin, şunları kaydetti:

“İlk seçimden sonra muhalefet olacaksınız. O zaman gösterirsiniz nasıl muhalefet yapılacağını. Genel Başkanımız Özgür Özel hepimizin yoldaşıdır, hepimizin sesidir. 81 il savcılarına da dava açtırsanız gerçeğin karşısında kaybeden olacaksınız.”

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