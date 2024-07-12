CHP'li Ateş'ten yüksek faiz uyarısı: Batık kredi kartı rakamları roket hızında artacak

ANKARA (EKONOMİ) CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, takipteki bireysel kredi kartı borçlarındaki hızlı artışa dikkat çekti. Yüksek faiz politikasının en çok dar gelirli yurttaşları etkilediğini ifade eden Ateş, “Dar gelirliler için maalesef en kötüsü daha yeni başlıyor. Son bir yılda batık kredi kartı borçları yüzde 238 arttı” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in her konuşmasında çizdiği iyimser tablonun dar gelirli için geçerli olmadığını belirterek, “Geçen senenin bu döneminde 9 milyar 592 milyon lira olan takipteki kredi kartı borçları, bu sene 32 milyar 590 milyon liraya yükseldi. Yüksek faizler devam ettiği sürece, batık kredi kartı rakamları roket hızında artacak” dedi.

Hazine ve Maliye Mehmet Şimşek’in ekonomi programının yükünü dar gelirliye yüklemeyecekleri söyleminin gerçeklerle bağdaşmadığını ifade eden Ateş, şunları söyledi:

“Hem ücretler baskılanarak hem de borçlanma maliyetleri artırılarak dar gelirlilerin geçimi her geçen gün daha da zorlaştırılıyor. Tek başına yüzde 50 faiz bile, dar gelirlilerin, ücretli çalışanların insanca yaşamalarını imkânsız hale getiriyor. Faizlerin yüzde 50’ye yükseldiği mart ayı sonundan beri, takipteki kredi kartı alacakları çok hızlı yükseliyor. Mart ayı sonunda 21 milyar 411 milyon lira olan batık kredi kartı borçları, üç ayda 33 milyar liraya dayandı. Sadece 3 ayda bile batık kredi kartı artış oranı yüzde 51. Programın faturası çok açık biçimde dar gelirliye çıkarılıyor.

İşsizlik ve iflaslar arttıkça takipteki alacaklar daha hızlı artacak

Yüksek faize dayalı ekonomi programının tek hedefi var. O da çarkları yavaşlatarak enflasyonu düşürmek. Çarklar yavaşladığında ne olacağını gizlemeye çalışan bir ekonomi yönetimi var. Bu senaryo gerçekleştiğinde, işletmeler iflasa, çalışanlar işsizliğe sürüklenecek. Ekonomide soğuma dedikleri şey hayata geçtiğinde, bunun zararını en çok zaten borç batağında olan, ekmeği bile kredi kartı ile almak zorunda kalan dar gelirliler ödeyecek. Tüm ‘en kötüsü geride kaldı’ telkinleri sözden öteye geçemiyor. Dar gelirlilerin zor günleri daha yeni başlıyor.”