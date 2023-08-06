CHP'li başkan adayı kongrede kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti
CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı hayatını kaybetti
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CHP Etimesgut İlçe Başkanlığının olağan kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı Faruk Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki kongrede, mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile yarışan Özdemir kalp krizi geçirdi.
Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.