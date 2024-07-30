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CHP'li Bulut: Yolcu garantisi nedeniyle havalimanını kapatmak Adana’ya en büyük ihanettir

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılacağı söylemleri hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Çukurova Uluslararası Havalimanı için verilen yolcu garantisi nedeniyle Adana Şakirpaşa Havalimanı’nı kapatmak Adana’ya yapılacak en büyük ihanettir. Adana’da hiç kimse havaalanının kapatılmasını istemiyor." dedi.

Haber Merkezi
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CHP'li Bulut: Yolcu garantisi nedeniyle havalimanını kapatmak Adana’ya en büyük ihanettir
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılacağı söylemleri üzerine açıklama yaptı.

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılması bir yana yenilenmesi ve genişletilmesi gerektiğini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Çukurova Uluslararası Havalimanı için verilen yolcu garantisi nedeniyle Adana Şakirpaşa Havalimanı’nı kapatmak Adana’ya yapılacak en büyük ihanettir. Adana’da hiç kimse havaalanının kapatılmasını istemiyor. Adana’ya, Adanalı’ya rağmen havalimanını kapatanlar bu şehre en büyük kötülüğü, en büyük ihaneti yapar.

"Havalimanının kapatılması iktidarın utancı olacaktır"

10 Ağustos 2024’te açılması planlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı için verilen yolcu garantisi nedeniyle Şakirpaşa Havalimanı kapatılıyor. Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılması iktidarın, Adana’nın Cumhur İttifakı milletvekillerinin utancı olacaktır. Ortak paydamız olan Adana, iktidar ve muhalefet milletvekilleri için siyaset üstü olmalıdır. Biz ses veriyoruz, iktidar milletvekillerinden de sesimize ses vermelerini bekliyoruz.

Şakirpaşa Havalimanı’nı bırakın kapatmayı, bunu düşünmek bile stratejik açıdan çok büyük bir hata olacaktır. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayan, katma değer yaratan Adana Şakirpaşa Havaalanı taşınmamalıdır, yerinde kalmalıdır. Kapatılması bir yana yenilenmeli ve genişletilmelidir."

 

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