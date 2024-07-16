CHP'li Erhan Adem: Fındık taban fiyatı enflasyon hesabıyla 180 lira olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, fındıkta en önemli unsurlardan birinin maliyet olduğunu belirtti.

Yaptığı yazılı açıklamada bir kilogram fındığın maliyetinin 117,46 lira olduğunu, üreticinin de buna göre bir fiyat beklediğini belirten Adem, şunları kaydetti:

"Ziraat odalarımızın çalışmaları sonucunda 117,46 liralık maliyetin üzerine refah payı eklenerek, en az taban fiyatın 160 lira olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Özellikle fındık üreticisi artan maliyetler karşısında zarar ediyor. Bu nedenle fiyat açıklanırken fındık girdi maliyetleri göz önünde bulundurulmalı. Fındık taban fiyatı enflasyon hesabı dışında 160,93 lira, enflasyon hesabıyla da 180 lira olmalıdır."

Yabancı şirketlerin inisiyatifine bırakılan fındık üreticisinin, alın teri ve emeğinin gasbedildiğini savunan Adem, "Fındık üreticisi, artan maliyetler ve düşük fiyatlarla başa çıkamıyor. Üreticisinin hak ettiği değeri alabilmesi için hükümeti gerekli adımları atmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.