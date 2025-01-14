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CHP'li Sarıbal: Kayyum, iktidarın ülkeyi yönetme rejimine dönüşmüştür

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı soruşturmaya ilişkin, "Hiçbir imzada bir etkisi, yetkisi olmayan bir belediye başkanına bedel ödettiriliyor." dedi.

AA
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CHP'li Sarıbal: Kayyum, iktidarın ülkeyi yönetme rejimine dönüşmüştür
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Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Akpolat'ın, son yerel seçimlerden rekor oy alarak belediye başkanı seçildiğini ve 31 belediye meclis üyesinin tamamını CHP'nin kazandığını hatırlatan Sarıbal, Akpolat'ın ve CHP'nin Beşiktaş'ta elde ettiği başarının iktidar tarafından cezalandırılmak için böyle bir soruşturma başlatıldığını öne sürdü.

"Kayyum, iktidarın ülkeyi yönetme rejimine dönüşmüştür"

Soruşturmaya konu olan, Beşiktaş Belediyesinden ihale alan şirketin, daha önce farklı belediyelerden ve kamu kurumlarından da ihale aldığını ifade eden Sarıbal, "Bu kadar yerden ihale alan bir şirket sadece Beşiktaş üzerinden bir araştırmaya, soruşturmaya sebep oluyorsa, o zaman bu şirket Beşiktaş'a kasıtlı olarak girdi, operasyonun bir parçası oldu. Hiçbir imzada bir etkisi, yetkisi olmayan bir belediye başkanına bedel ödettiriliyor. Seçilmiş belediyelere net bir şekilde müdahale etmeyi, kayyum rejiminin bir parçası olarak görüyoruz. Artık kayyum, iktidarın ülkeyi yönetme rejimine dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, Suriye'ye tarım alanında destek vereceklerini açıkladığını anımsatarak, öncelikle Türkiye'deki çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"Tarım Bakanı, kendi çiftçisine gelince 'para yok' diyor ama Suriye'ye gelince para var"

Türkiye'de hububat üretiminin geçen yıl 3,2 milyon ton azaldığına dikkati çeken Sarıbal, "Bunun temel nedeni çiftçinin üretimden sürekli uzaklaşması ve zarar etmesidir. Tarım Bakanı, kendi çiftçisine gelince 'para yok' diyor ama Suriye'ye gelince para var. Çiftçi tarlasını ekemez hale geldi ve üretimden uzaklaşıyor, borç yükü altında ezilmiş durumdalar, gıda fiyatları uçuyor ama Tarım Bakanı kendi çiftçini görmek yerine Suriye tarımını kalkındırmaya devam ediyor." dedi.

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