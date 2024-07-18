CHP’li Türker Ateş, enflasyonun üzerinde harcayan kamu kurumlarını belirledi

ANKARA (EKONOMİ) - Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Milletvekili Türker Ateş, yılın ilk yarısındaki enflasyonla kamu kurumlarının harcamalarını karşılaştıran bir çalışma yaptı.

Yılın ilk 6 ayında 41 kamu kurumundan 36’sının harcamasının enflasyonun üzerinde artış gösterdiğini söyleyen Türker Ateş, “Cumhurbaşkanlığı’nın harcamaları yüzde 177, Diyanet’in harcamaları yüzde 137 yükseldi” dedi. Ateş, “ Özellikle Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet’e enflasyon uğramamış görünüyor. Cumhurbaşkanlığı’nın geçen yılın ilk yarısında 2,1 milyar lira olan harcaması, bu yıl 6 milyar liraya; Diyanet’in 19,6 milyar lira olan harcaması 46,7 milyar liraya fırladı” dedi.

AB Başkanlığı harcamalarının geçen yıl ilk 6 ayda 97 milyon lira iken bu yıl 6 milyar liranın üzerine çıktığını dile getiren Türker Ateş, “Artış oranı yüzde 6250. AB ile görünürde ilişkiler son derece sıkıntılı iken, bu artışın nereden kaynaklandığı mutlaka araştırılmalı. İklim Değişikliği Başkanlığı’nın geçen yıl 23 milyon olan harcaması bu yıl 124 milyon liraya çıktı. Yüzde 418’lik bir artış gözükse de son derece mütevazi bir bütçesi var. İklim Değişikliği meselesini maalesef ciddiye almıyoruz. Deprem nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın harcamalarındaki yüzde 304’lük artış anlaşılabilir. Geçen sene ilk altı ayda 25,6 milyar lira harcayan Bakanlık bu yıl 103, 7 milyar lira harcadı” değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harcamasının 113 milyar liradan 195 milyar liraya çıktığını belirten Ateş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harcamasının ise yüzde 60 artışla 158 milyar liraya çıkarıldığı bilgisini verdi.

Ateş, “Kamuda tasarruf maalesef sosyal harcamalardan yaşandı” diye konuştu.