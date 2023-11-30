  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li vekillerin Meclis'teki eylemi sona erdi
Takip Et

CHP'li vekillerin Meclis'teki eylemi sona erdi

CHP milletvekillerinin, Yargıtay 3. Dairesinin kararını protesto amacıyla sürdürdükleri TBMM Genel Kurulunu terk etmeme eylemi sona erdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li vekillerin Meclis'teki eylemi sona erdi
Takip Et

Özgür Özel'in talimatıyla 9 Kasım'da başlatılan "Adalet nöbeti" eylemi, protestonun 500'üncü saatinde sonlandırıldı.

Aralarında Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın da yer aldığı bir grup CHP milletvekilleri, eylemin sonlandırılmasının ardından Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı.

Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulunda 21 gündür devam adalet nöbetimiz, Genel Başkanı'mız Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında belirttiği gibi şimdilik sona erdi. Antalya'daki çalışma kampımızda adalet mücadelemizle ilgili yeni yol haritamızı belirleyeceğiz. Hak, hukuk, adalet mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

'Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum'

Chp Haberleri

'Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum'
Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi

TBMM Haberleri

Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Bu konularda ilginizi çekebilir
chp TBMM