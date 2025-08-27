CHP'li Yavuzyılmaz: Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde her ay 8 maaş aldığını tespit ettik
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde belediye maaşı dışında 7 ayrı şirketten huzur hakkı alarak her ay toplam 8 maaş aldığını tespit ettiklerini ifade etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde; Belediye Başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 7 ayrı şirketten daha huzur hakkı aldığını tespit ettik. Her ay toplam 8 maaş!" ifadesini kullandı.
Belediye Başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 7 ayrı şirketten daha huzur hakkı aldığını tespit ettik.
