  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'li Yavuzyılmaz: Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde her ay 8 maaş aldığını tespit ettik
Takip Et

CHP'li Yavuzyılmaz: Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde her ay 8 maaş aldığını tespit ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde belediye maaşı dışında 7 ayrı şirketten huzur hakkı alarak her ay toplam 8 maaş aldığını tespit ettiklerini ifade etti.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'li Yavuzyılmaz: Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde her ay 8 maaş aldığını tespit ettik
Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde; Belediye Başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 7 ayrı şirketten daha huzur hakkı aldığını tespit ettik. Her ay toplam 8 maaş!" ifadesini kullandı.

CHP'li Yavuzyılmaz: Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde her ay 8 maaş aldığını tespit ettik - Resim : 1

Gündem
AK Partili Demir: 2028'de Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilebilmesi için olağanüstü gayret göstereceğiz
AK Partili Demir: 2028'de Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi için olağanüstü gayret göstereceğiz
Özgür Özel, polisin indirdiği İnan Güney pankartını yeniden astırdı
Özel, polisin indirdiği pankartını yeniden astırdı
Özgür Özel: 9 dalga yaptınız, 99 dalga da yapsanız ayaktayız, eylemdeyiz
Özgür Özel: 9 dalga yaptınız, 99 dalga da yapsanız ayaktayız, eylemdeyiz
İnan Güney hakkında yeni soruşturma açıldı
İnan Güney hakkında yeni soruşturma açıldı
Fatih Portakal'ın yerine gelen isim belli oldu! Sözcü Ana Haber'de görev değişimi
Fatih Portakal'ın yerine gelen isim belli oldu! Sözcü Ana Haber'de görev değişimi
Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme: Ölen 10 bebek hakkında Adli Tıp Kurumu raporu açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında yeni gelişme: ATK raporu açıklandı