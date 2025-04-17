CHP'nin 23 Nisan takvimi ve hafta sonun mitinginin nerede yapılacağı belli oldu

CHP’nin Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük İçin İmza Seferberliği” kampanyası iki haftadır devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 milyonu aşkın imza toplandığını söyledi. Vatandaşlar, CHP Genel Merkez önünde kurulan stantta imza vermeye devam ediyor.

CHP’li kurmaylar, hedefin 28 milyon imza olduğunu söylüyor. CHP Genel Başkanı Özel, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde aldığı 27 milyon 834 bin 589 oyun en az 1 fazlasının üzerinde imzaya ulaşılarak, bir anlamda iktidara “güvensizlik oyu” mesajı verilmesini hedefliyor.

Hafta sonu mitingi nerede olacak?

CHP'de miting takvimleri de belli oldu. CHP 19 Nisan Cumartesi günü Yozgat'ta olacak.

Yozgat'ta ne oldu?

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen eylemler kapsamında yüzlerce aracın katıldığı konvoy oluşturuldu.

2 Nisan’da Kazankaya köyünde toplananlara, bölgedeki çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Tarım araçlarını da traktörlerine bağlayan çiftçiler, klakson çalarak tepkilerini gösterdi.

8 Nisan’da ise traktörlü protestoya katılan 10 çiftçiye, trafik kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 993’er lira idari para cezası kesildi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, köylülere kesilen para cezasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından ödeceğini açıkladı.

Ardından Özel İmamoğlu'nu 10 Nisan'da ziyaret etti. Özel, görüşmede aralarında Yozgat’taki çiftçilere kesilen cezaların ödenmesi konusunda bir anlaşmazlık yaşandığını tebessümle belirtti.

Özel, “Yozgat’taki traktörlere kesilen cezaları üstlenmek üzereyken, Ekrem Bey bunu benim yaptığımı öğrenince ‘Olmaz, kardeş payı yapalım’ dedi. Traktör cezalarının yarısını Ekrem Başkan, diğer yarısını ben üstleneceğim” ifadelerini kullandı. Böylece cezayı CHP Genel Başkanı ile İmamoğlu ödeyecek.

CHP 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise miting için Ankara'da olacak.