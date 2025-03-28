CHP'nin kurduğu boykotyap.com'a erişim engeli getirildi

Ekrem İmamoğlu’nun gözatına alınması ve tutuklanması sürecinde CHP tarafından Saraçhanede yapılan eylemlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesini duyurduğu boykot.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Konu ile ilgili CHP tarafından şu ana kadar bir açıklama gelmedi fakat siteye giriş yapıldığında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellendiği bilgisi sitede yer alıyor.

Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde de mahkeme kararı ile boykot.com sitesine erişim engeli getirildiği belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, medyanın Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerini ve Saraçhane buluşmalarını yayınlamaması nedeniyle boykot listesine eklendiğini açıklamıştı.

“Bizi görmeyeni gömeceğiz” diyen Özel, halkı EspressoLab, D&R, İdefix, Demirören AVM, Kilim Mobilya, Ülker, TRT, TGRT, İhlas Ev Aletleri, Turkuaz Yayınevi, Milli Piyango, misli.com, iddia.com, ETS Tur, DHA ve İHA’yı boykot etmeye çağırmıştı.

Bunun üzerine CHP, boykotyap.com adında bir site kurmuştu.