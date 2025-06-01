CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu
CHP, TBMM Başkanlığı için Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ı aday olarak gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "CHP'nin TBMM Başkan adayı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan olacaktır" açıklamasında bulundu.
AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu.
Uğur Bayraktutan kimdir?
Uğur Bayraktutan, 25 Şubat 1965’te Artvin’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Artvin’de serbest avukat olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
Mesleki ve Sivil Toplum ÇalışmalarıAtatürkçü Düşünce Derneği Artvin Kurucular Kurulu Üyeliği yaptı.Artvin Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
Siyasi kariyeri
SHP Artvin İl Başkan Yardımcılığı yaptı.
SHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.
CHP Artvin Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
CHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.
CHP Artvin İl Seçim Komitesi Başkanlığı yaptı.
CHP Artvin İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
2003-2011: CHP Artvin İl Başkanlığı görevini yürüttü.
2011: CHP Artvin İl Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili adayı oldu.
2011: 24. Dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.
2014 - günümüz: CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
2015: 25. Dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.
2015: 26. Dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.
2018: 27. Dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.
Meclis Komisyon Üyelikleri
2011-2018: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.
2011-2018: TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı.
2018: TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.
2022: PARLATİNO Türk Grubu Üyesi oldu.
CHP TBMM İdare Amirliği görevini yürüttü