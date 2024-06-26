Cihan Cihantimur'un avukatları 2 milyon dolar teklif etmişti, savcı reddeti: Kaçma riskini azaltmaz

İstanbul’da 1 Mart gecesi Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği ve dört kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan Timur Cihantimur ve kendisini Mısır üzerinden ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava Massachusetts Eyaleti Boston Bölge Mahkemesi’nde devam ediyor.

Timur Cihantimur’un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher tarafından dava dosyasına gizlilik kararı alındıktan sonra eklenen kefalet başvurusuna, savcı Kristen A. Kearney itiraz etti. Savcılık, sunulan 2 milyon dolarlık teminatın Cihantimur’un kaçma riskini azaltmayacağını, ayrıca yetkililerden edindikleri bilgilere göre elektronik olarak izlenme olanağının bulunmadığını iddia etti.

"Teminat gösterilen mülkün bilgisi yok"

VOA Türkçe'nin aktardığına göre Savcı Kearney, Cihantimur’un avukatlarının mahkemeye kefalet teminatı olarak sunduğu 2 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen mülkün üzerinde herhangi bir ipoteğin olup olmadığı konusunda bilgi verilmediğini, ayrıca son duruşmada savunma avukatlarının, Cihantimur'un babasının tüm kişisel hesaplarının dondurulduğunu ifade ettiğini hatırlattı.

Savcı, Cihantimur’un avukatlarının mahkeme hakimi Donald L. Cabell’e müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılması için sunduğu ek dilekçede yer verdikleri iki farklı davadaki örneklerin de şu anda görülen iade davasıyla ilgili doğru örnekler olmadığını savundu.

İstanbul’da 1 Mart gecesi bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan Timur Cihantimur’un ABD’de yargılandığı dava dosyasındaki kefalet başvuru dilekçesi ve ekleri için gizlilik kararı alındı.

"Örnek olarak verilen davalardaki sanıkların hiçbiri Cihantimur gibi kaçmadı"

Savcı Kearney Cihantimur’un kefaletle serbest kalmasına itiraz gerekçesini şöyle ifade etti: "Avukatların sunduğu dilekçede verdiği örneklerin hiçbiri ülkeler arasındaki bir iade davasıyla alakalı değil. Örnek gösterilen davalardaki sanıklar, daha önce Türkiye’den ABD’ye kaçmış olan Cihantimur gibi kaçma riski taşımıyorlardı. Örnek gösterilen hem Edward Pennings hem de Roger Knox davasında yargılanan bu kişiler, savcılıkla işbirliği yaparak suçlarını itiraf ettiler. Knox davasında sanığa ait 9 milyon dolardan fazla mülk, ABD tarafından müsadere altına alınarak güvenceye alındı. Knox davasında, sanığın Birleşik Krallık'taki mülkü teminat altına alındı. 2 milyon dolarlık teminatın yanısıra mahkemeye 100 bin dolar nakit para yatırıldı. Yukardaki dava örneklerindeki durumun aksine Şartlı Tahliye Bürosu, Cihantimur için elektronik izleme olanağının bulunmadığını belirtti"

Savcı, Cihantinur’un kaldığı ceza yerleşkesinde hapishane kıyafetiyle çekilen fotoğrafının sehven sisteme girdiğini, fark edildikten sonra sözkonusu kayıt ve fotoğrafın derhal kaldırıldığını kaydetti.