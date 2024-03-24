Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 23 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 215.595.380,92 TL devretti. İşte 23 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
23 Mart Sayısal Loto sonuçları
23 Mart 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
215.595.380,92 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
15 – 19 – 39 – 60 – 69 – 83 – Joker 81 – SüperStar 32
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 215.595.380,92 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 3 566.208,55 ₺
4 336 5.055,40 ₺
3 11.661 364,15 ₺
2 176.776 36,00 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 31 36.415,00 ₺
2+SüperStar 422 500,00 ₺
1+SüperStar 2.879 50,00 ₺
0+SüperStar 6.455 25,00 ₺