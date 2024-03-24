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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 23 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 215.595.380,92 TL devretti. İşte 23 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 23 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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23 Mart Sayısal Loto sonuçları 

23 Mart 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
215.595.380,92 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

15 – 19 – 39 – 60 – 69 – 83 – Joker 81 – SüperStar 32

Kazanan kategoriler

 Kategori             Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

        6                                 Devir                            215.595.380,92 ₺

      5+1                                   0                                        0,00 ₺

        5                                     3                                    566.208,55 ₺

        4                                   336                                  5.055,40 ₺

        3                                 11.661                                 364,15 ₺

        2                                176.776                                36,00 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                Kazanan kişi sayısı               İkramiye tutarı

6+SüperStar                          0                                         0,00 ₺

5+1+SüperStar                      0                                         0,00 ₺

5+SüperStar                          0                                         0,00 ₺

4+SüperStar                          0                                         0,00 ₺

3+SüperStar                         31                                    36.415,00 ₺

2+SüperStar                        422                                      500,00 ₺

1+SüperStar                       2.879                                     50,00 ₺

0+SüperStar                       6.455                                     25,00 ₺