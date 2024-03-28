Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Mart 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 27 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 222.081.045,83 TL devretti. İşte 27 Mart 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
27 Mart Sayısal Loto sonuçları
27 Mart 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
222.081.045,83 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
03 – 06 – 18 – 31 – 62 – 87 – Joker 46 – SüperStar 64
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 222.081.045,83 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 2 690.009,50 ₺
4 264 5.227,30 ₺
3 9.775 352,90 ₺
2 146.252 35,35 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 1 261.365,00 ₺
3+SüperStar 20 35.290,00 ₺
2+SüperStar 394 500,00 ₺
1+SüperStar 2.431 50,00 ₺
0+SüperStar 5.618 25,00 ₺