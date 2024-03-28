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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Mart 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 27 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 222.081.045,83 TL devretti. İşte 27 Mart 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 27 Mart 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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27 Mart Sayısal Loto sonuçları 

27 Mart 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
222.081.045,83 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

03 – 06 – 18 – 31 – 62 – 87 – Joker 46 – SüperStar 64

Kazanan kategoriler

Kategori              Kazanan kişi sayısı              İkramiye tutarı

        6                                 Devir                         222.081.045,83 ₺

      5+1                                    0                                    0,00 ₺

        5                                      2                                690.009,50 ₺

        4                                    264                                5.227,30 ₺

        3                                  9.775                                352,90 ₺

        2                                146.252                               35,35 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori               Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

6+SüperStar                         0                                       0,00 ₺

5+1+SüperStar                     0                                       0,00 ₺

5+SüperStar                         0                                       0,00 ₺

4+SüperStar                         1                                  261.365,00 ₺

3+SüperStar                        20                                  35.290,00 ₺

2+SüperStar                       394                                    500,00 ₺

1+SüperStar                      2.431                                    50,00 ₺

0+SüperStar                     5.618                                     25,00 ₺